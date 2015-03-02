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بالفيديو.. حزب النور: حذرنا من عدم دستورية «تقسيم الدوائر» لكن لم يُسمع لنا

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بالفيديو.. حزب النور: حذرنا من عدم دستورية «تقسيم الدوائر» لكن لم يُسمع لنا بالفيديو.. حزب النور: حذرنا من عدم دستورية «تقسيم الدوائر» لكن لم يُسمع لنا

في إطار رد فعل القوى السياسية على قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية؛ ما أدى لتأجيل الانتخابات البرلمانية، قال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إن الحزب اعتراض على القانون وحذّر من عدم دستوريته، لكن لم يستمع له، وفقا لتعبيره.

وأضاف عبد المعبود خلال مداخلة هاتفية على فضائية «المحور» أمس الأحد :” الشارع في حالة من الارتباك، ونحن حتى الآن لم نبدأ في الدعاية الانتخابية حفاظا على القانون”.

وشدد على ضرورة خلق حوار وطني بين القوى السياسية؛ من أجل الاستقرار على قانون مناسب يحظى بالدستورية ويحقق مصلحة الوطن.

تجدر الإشارة إلى تأجيل الانتخابات البرلمانية التي كان مقررا عقدها مارس المقبل، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوجود عوار دستوري في قانون تقسيم الدوائر الانتخابية.

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