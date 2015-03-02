الدفع بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع «زفتى»

دفعت إدارة الحماية المدنية بالغربية، بـ 10 سيارات إطفاء و10 سيارات إسعاف إلي موقع مصنع طوب قرية دهتورة بمركز زفتى، فى محاولة للسيطرة على ألسنة اللهب المتصاعدة، الذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

> كان حريق هائلا اندلع، قبل قليل، في أحد مصانع الطوب داخل قرية تابعة لمركز زفتى في محافظة الغربية، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة، والعقيد محمد صالح، رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى وطنطا، واللواء سعيد أبو السعود، مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة زفتى وطنطا، وتحاول قوات الحماية المدنية الآن السيطرة على النيران.