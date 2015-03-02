عودة 70 مصريًا من العاملين في ليبيا إلى مطار القاهرة عن طريق الجزائر

استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل أولى رحلات المصريين العائدين من ليبيا عن طريق الجزائر وعلى متنها 70 راكبًا وذلك إطار التعاون القائم بين وزارتي الطيران والخارجية لتشغيل رحلات جوية لتيسير وصول المصريين الراغبين في العودة من ليبيا.

ووصل المصريين العائدين من ليبيا على متن رحلة مصر للطيران من طراز البوينج 737-800 القادمة من مطار عين امناس الجزائري عقب قيامهم بعبور الحدود الليبية الجزائرية، وجارى إنهاء اجراءات وصولهم من قبل فريق متكامل من ضباط الجوازات بينما وفر رجال الجمارك والحجر الصحى فريق متكامل لمساعدة الركاب على إنهاء إجراءات الوصول.

واستعدت منظمة الهلال الاحمر المصرى لتوزيع وجبات على العائدين بالتنسيق مع السلطات المختصة بمطار القاهرة والتى تقدم كافة التسهيلات اللازمة للمصريين النازحين من ليبيا وتعد هذه هى الرحلة الأولى من الجزائر فى ظل وجود رحلات عديدة من مطر جربا تونسى تنظم بصورة مستمرة لنقل المصريين الذين يعبرون للحدود التونسية.