الصحة: تأجيل الانتخابات البرلمانية لن يؤثر على توقيع الكشف الطبي للمرشحين

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن قرار تأجيل الانتخابات البرلمانية، لن يؤثر على عملية الكشف الطبي التي يتم إجراؤها على المرشحين للبرلمان.

وأضاف عبد الغفار على فضائية «سي بي سي»، أمس الأحد، أن تأجيل الانتخابات لن يستغرق أكثر من شهرين، مما لا يؤثر على نتائج الكشف الطبي الذي تم إجراؤه على بعض المرشحين.

وأوضح أن وزارة الصحة مستمرة في إجراءات توقيع الكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية، كما أنه مستعدة لإجراء الكشف الطبي على أي مرشح جديد في حالة إعادة فتح باب الترشح مرة أخرى.

> يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

> كما قضت المحكمة في جلسة نقلتها قناة “سي بي سي إكسترا”، صباح الأحد، بعدم قبول الدعوة بالنسبة للطعن على المادة 25 الخاص بقانون مباشرة الحقوق السياسية، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.