خالد يوسف: هذه شروط المصالحة مع الإخوان

قال خالد يوسف، المخرج السينيمائي، إن نزول المصريين للميادين في الخامس والعشرين من يناير كان للمناداة بالحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدًا على أن قرار خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة جاء للمساهمة في تحقيق تلك الأهداف.

وأضاف يوسف في تصريحات على فضائية “التحرير” أمس الأحد، أنه يحمد الله على حكم المحكمة الدستورية والذي قضت فيه بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرًا إلى أن هذا القرار أنقذ الجميع من خسارة 2 مليار جنيه كانت ستُنفق على الانتخابات ومن ثم بطلانها بسبب عدم دستورية القانون.

كما شدد على أنه لا مجال للمصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين الذين يقتلون المصريين، مؤكدًا عى أن شروط المصالحة معهم تتلخص في التوقف أولًا عن القتل والإرهاب ومن ثم الاعتذار، وأخيرًا ترك الأمر للشعب المصري للموافقة والرفض، مضيفًاك “التنظيم الدولي للإخوان لا يهمه مصلحة الوطن وإنما يهمهم الحصول على أهدافهم فقط”.

جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة، قد قضت صباح اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة الثالثة من قانون 202 لسنة 2014، والخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.

كما قضت المحكمة أيضًا بعدم قبول الطعن على المادة (25) من القانون الخاص بمباشرة الحقوق السياسية.