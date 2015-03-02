هاشتاج "الإمارات فى قلوب المصريين" الأعلى تداولاً على "تويتر"

رداً على محاولة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، إحداث وقيعة بين الشعبين المصرى والإماراتى، بنشر تصريحات مغلوطة، دشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" "هاشتاج" حمل عنوان "الإمارات فى قلوب المصريين"، احتل المرتبة الأولى من حيث الاستخدام والتداول.

وشدد مستخدمو الهاشتاج، على طبيعة العلاقة الوطيدة بين البلدين، على المستويين الحكومى والشعبى، معتبرين أن أى محاولة لإحداث خلل أو تأزم فى هذه العلاقات ستبوء بالفشل الذريع.

وكانت الجملة الأكثر تداولاً واستخداماً خلال الهاشتاج، التى تعتبر بمثابة رسالة من المصريين إلى الأشقاء فى الإمارات، هى "ولاد زايد غاليين علينا وهيفضلوا فى القلب".

نشطاء سعوديون يرحبون بزيارة "السيسى" ويتجاهلون "أردوغان".. يدشنون هاشتاج "الشعب السعودى يرحب بالبطل".. ويؤكدون: "إذا ما شلته الأرض تشيله عيوننا".. ولــ"أردوغان": "أولاد الأصول لا يمكن يستقبلوا إرهابى"

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