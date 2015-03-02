رئيس مباحث مديرية أمن أسوان يكشف تفاصيل حادث انفجار أسوان الإرهابي

أكد العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث مديرية أمن أسوان ، أن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين انفجار أسوان الإرهابي ، الذي وقع بالقرب من استراحة مدير أمن أسوان وقسم شرطة أسوان أول ، بلغت 13 شخصا ، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون .

وقال الشاذلي مساء أمس الأحد” – إن الانفجار الذي شهدته مدينة أسوان اليوم ، بدء بقيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار “كابل” للاتصالات على ناصية شارع “الشهيد محمد مشالى” المؤدي إلى قسم شرطة أسوان أول ، حيث استهدف دورية أمنية أثناء خروجها من القسم .

وأوضح رئيس مباحث أسوان أن العبوة الناسفة كانت داخل كيس بلاسيتكي وتحتوي على كمية من البارود والمسامير ، والتي أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا ومصابين ، وتهشم سيارة مرور كانت في مقدمة الدورية الأمنية المتحركة .

أ ش أ