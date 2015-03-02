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رئيس مباحث مديرية أمن أسوان يكشف تفاصيل حادث انفجار أسوان الإرهابي

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رئيس مباحث مديرية أمن أسوان يكشف تفاصيل حادث انفجار أسوان الإرهابي رئيس مباحث مديرية أمن أسوان يكشف تفاصيل حادث انفجار أسوان الإرهابي

مديرية أمن أسوان

أكد العميد خالد الشاذلي رئيس مباحث مديرية أمن أسوان ، أن الحصيلة النهائية لضحايا ومصابين انفجار أسوان الإرهابي ، الذي وقع بالقرب من استراحة مدير أمن أسوان وقسم شرطة أسوان أول ، بلغت 13 شخصا ، حيث لقى شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون .

وقال الشاذلي مساء أمس الأحد” – إن الانفجار الذي شهدته مدينة أسوان اليوم ، بدء بقيام مجهولين بزرع عبوة ناسفة بجوار “كابل” للاتصالات على ناصية شارع “الشهيد محمد مشالى” المؤدي إلى قسم شرطة أسوان أول ، حيث استهدف دورية أمنية أثناء خروجها من القسم .

وأوضح رئيس مباحث أسوان أن العبوة الناسفة كانت داخل كيس بلاسيتكي وتحتوي على كمية من البارود والمسامير ، والتي أدى انفجارها إلى وقوع ضحايا ومصابين ، وتهشم سيارة مرور كانت في مقدمة الدورية الأمنية المتحركة .

أ ش أ

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