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مرشحي حزب حماة الوطن بالمنيا يلوحون بتقديم استقالتهم بسببالدعم المالي

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مرشحي حزب حماة الوطن بالمنيا يلوحون بتقديم استقالتهم بسببالدعم المالي مرشحي حزب حماة الوطن بالمنيا يلوحون بتقديم استقالتهم بسببالدعم المالي

يعقد المرشحين عن حزب حماة الوطن وعددهم 13 مرشح اجتماع اليوم الاثنين  لمناقشة الدعم المالي الذي وعد به الحزب ولم يتم صرفه حتي الان .

قال شمس الدين نور الدين المحامي ان الاعضاء ال13 قررواعقد احتماع  دائم يبدا اليوم للمطالبه بالدعم المالي الذي وعد به الحزب لمرشحيه  .

واضاف شمس ان قرار المجموعه سوف يتم الاعلان عنه يوم الاربعاءبعد رفع  مذكرة الي رئيس الحزب وما اسفر عنه الاجتماع واضاف ان قرار الانسحاب من  الحزبوارد علي اجندة الاجتماع وسوف يتم مناقشته .

واضاف المهندس سعيد  ابوالليل ان جميع المرشحيناستهلكوا ماديا طوال فترة الدعايه وحجم الانفاق كان كبيرا وان الحزب وعد بصرف دعم مادي لمرشحيهلكن ونظرا لضيق  الفتره لم يكن هناك وقت للمطالبه بذلك الا ان حكم المحكمة الدستوريه  انصفنا .

مؤكدا ان الجميع يلوح بتقديم الاستقاله واستكمال مشوار الترشح مستقلين

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