سامح سيف اليزل: القوة العربية المشتركة ستبدأ بـ5 دول.. وتختص بحماية الأمن القومي العربي

أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، على ضرورة وجود قيادة للقوة العربية المشتركة يكون مركزها القاهرة، موضحاً أن القوة العربية المشتركة ستبداً بـ5 دول هم “مصر ، والسعودية، والإمارات، والكويت، والأردن، والكويت”، وستنضم إليها دول أخرى تباعاً.

وأضاف “سيف اليزل” خلال لقائه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الأحد :” أن القوة العربية المشتركة يجب أن تشكل من قوات برية وجوية مصرية، متوقعاً أن يتم تشكيلها خارج مظلة الجامعة العربية، مستبعداً أن يكون هناك إجماعاً داخل الجامعة العربية على تشكيلها ” .

وتابع، القوة العربية المشتركة ستعمل على حماية الدول الأعضاء داخلياً وخارجياً ضد أي تحديات، كما أنها ستختص أيضاً بحماية الأمن القومي العربي عن طريق استخدام القوة، موضحاً أن أهداف تلك القوة دفاعية في المقام الأول، ولا يوجد أي أهداف هجومية لها.

وعن الموقف الليبي، قال “سيف اليزل” أن ليبيا ليست عضواً في تحالف القوة العربية المشتركة، وهذا يعني أن تدخل تلك القوة ضد الإرهاب في الأراضي الليبي سيكون بناءً على طلب ليبيا، موضحاً أن خطر داعش أحد الأخطار الرئيسية التي ستشكل القوة العربية المشتركة من أجلها.

وفيما يتعلق بـ”اليمن” أكد “سيف اليزل” على أن القوة العربية المشتركة لن تتدخل في أي حال من الأحوال فيما يحدث في اليمن، موضحاً أن اليمن مقبلة على حرب أهلية.