المتحدث باسم “الدستورية”: المحكمة تنظر طعنان على مواد الترشح الثلاثاء المقبل

قال المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا :” أن المحكمة قامت بإرسال حيثيات حكمها الخاص ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى المطابع الأميرية تمهيداً لنشرها غداً في الجريدة الرسمية ” .

وأضاف “الشناوي” في تصريحات على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الأحد :” أنه لا صحة لما يتردد بشأن نظر المحكمة الدستورية العليا لـ 6 طعون على قوانين الانتخابات الثلاثاء المقبل”.

وأوضح المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا :” أن هناك طعنان فقط تنظرهما المحكمة الثلاثاء المقبل بشأن مواد شروط الترشح لمجلس النواب، نافياً وجود أي طعون أمام المحكمة بشأن القوائم المغلقة ” .