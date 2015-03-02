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المتحدث باسم “الدستورية”: المحكمة تنظر طعنان على مواد الترشح الثلاثاء المقبل

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المتحدث باسم “الدستورية”: المحكمة تنظر طعنان على مواد الترشح الثلاثاء المقبل المتحدث باسم “الدستورية”: المحكمة تنظر طعنان على مواد الترشح الثلاثاء المقبل

المحكمة-الدستورية-العليا

قال المستشار محمد الشناوي المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا :” أن المحكمة قامت بإرسال حيثيات حكمها الخاص ببطلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية إلى المطابع الأميرية تمهيداً لنشرها غداً في الجريدة الرسمية ” .

وأضاف “الشناوي” في تصريحات على فضائية “إم بي سي 2″ أمس الأحد :” أنه لا صحة لما يتردد بشأن نظر المحكمة الدستورية العليا لـ 6 طعون على قوانين الانتخابات الثلاثاء المقبل”.

وأوضح  المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا :” أن هناك طعنان فقط تنظرهما المحكمة الثلاثاء المقبل بشأن مواد شروط الترشح لمجلس النواب، نافياً وجود أي طعون أمام المحكمة بشأن القوائم المغلقة ” .

 

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