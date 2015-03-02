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بالصور .. محافظ أسوان يطمئن على المصابين في الحادث الأرهابى الذى استهدف قسم شرطة بأسوان

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بالصور .. محافظ أسوان يطمئن على المصابين في الحادث الأرهابى الذى استهدف قسم شرطة بأسوان بالصور .. محافظ أسوان يطمئن على المصابين في الحادث الأرهابى الذى استهدف قسم شرطة بأسوان

بالصور .. محافظ أسوان يطمئن على المصابين في الحادث الأرهابى الذى استهدف قسم شرطة بأسوان

إطمئن محافظ أسوان مصطفى يسرى على حالة المصابين بمستشفى أسوان الجامعى  فور نقلهم نتيجة وقوع إنفجار من قنبلة محلية الصنع وسط مدينة أسوان بجوار  قسم أول أسوان .

حيث باشر المحافظ بنفسه عملية تقديم الإسعافات الاولية  للمصابين والذين بلغوا 11 مصاب فيما لقى شخصان مصرعهما بينهما سيدة ، وأكد محافظ أسوان على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن ترهبنا أو تخوفنا  بل ستزيد المصريين إصراراً على التماسك والتكاتف لمحاربة الإرهاب  ولمواجهة هؤلاء المجرمين الذين تتسبب أفعالهم المشينة فى إستهداف حياة  وأرواح الأطفال والسيدات وكبار السن .

لافتاً إلى أنه رداً على هذه   الأعمال قام العديد من شباب وأهالى أسوان بالتوجه للمستشفى للتبرع بالدم  لإنقاذ حياة المصابين الذين سالت دمائهم بدون أى ذنب من فئة لا تبالى أو  تراعى أى مبادئ للأديان والقيم الإنسانية .. وتجدر الإشارة إلى أن  التحريات الأولية أكدت على أن الانفجار كان بواسطة عبوة بدائية الصنع
> زرعها مجهولون فى كابينة تليفون بجوار محول كهرباء حيث أنفجرت عقب صلاة  العشاء مباشرة مما أدى إلى مصرع شخصين واصابة 11 اخرين من بينهم مجند  شرطة حالته خطيرة.

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