بدء تطوير القرى الأكثر حرمانا بالوادى الجديد بتكلفة 64 مليون جنيه

قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لليوم السابع إن لجنة من القوات المسلحة و4 شركات مسئولة عن تنفيذ مشروع القرى الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية، زارت المحافظة أمس الأحد لتفقد مواقع تنفيذ المشروعات بتكلفة إجمالية تصل إلى 64 مليون جنيه لتطوير 3 قرى كمرحلة أولى، برفع كفاءة مشروعات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والمشروعات الخدمية التى تلبى مطالب المواطنين بتلك القرى.

وأضاف عشماوى أن المرحلة الأولى بالمحافظة تتضمن تطوير 3 قرى تتمثل فى قرية درب الأربعين و3 بمركز باريس وقرية صنعاء بمركز الخارجة وقرية العروبة بمركز الداخلة، التى تم تفقد المواقع الإنشائية التى سيتم تنفيذ المشروعات بها تمهيدا لبدء التنفيذ خلال الفترة القادمة.