مورينيو بعد التتويج بكأس الرابطة: لا أنسى فضل صلاح وشورله

لم ينس جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بعد تتويجه بلقب كأس الرابطة لاعبه الدولي المصري محمد صلاح جناح الفريق المعار إلى فيورنتينا، بالإضافة إلى أندري شورله وأخرين.

وتُوج تشيلسي بلقب كأس رابطة الأندية المحترفة بعد الفوز على توتنام بهدفين نظيفين، في اليوم الذي أحرز فيه صلاح هدف فوز فريقه على إنتر بالدوري الإيطالي 1-0.

وقال مورينيو في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "اليوم لا أفكر بجون تيري، أو دييجو كوستا أو أزبلكويتا الذين شاركوا في اللقاء وحالفهم الحظ أن يكونوا متواجدين الليلة".

وأضاف "اليوم أفكر، في لاعبين لم يكونوا موجودين وبدونهم لما تأهلنا لهذا الدور .. أفكر في كورتوا الذي بدونه لما وصلنا للنهائي".

وتابع "أيضا نيمانيا ماتيتش .. أوسكار، شوارزر، وشورله الذي رحل إلى فولفسبرج ومحمد صلاح".

وأتم "هؤلاء الرجال بدأوا معنا الموسم وشاركوا في كأس الرابطة، ولكن لم يحالفهم الحظ أن يتواجدوا في المباراة النهائية".

ولعب صلاح مباراتين في كأس الرابطة لمدة 160 دقيقة وصنع هدفا في دور الـ16 أمام شيروسبري.