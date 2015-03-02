صلاح مازحا: توجت بأول بطولة مع تشيلسي ' بالعافية '

مزح محمد صلاح جناح تشيلسي المعار إلى فيورنتينا بعد تتويج فريقه الأصلي بكأس رابطة الأندية المحترفة باعتبارها أول بطولة للدولي المصري في إنجلترا.

وكان جوزيه مورينيو المدير الفني قد أكد على فضل محمد صلاح في البطولة بجانب اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباراة النهائية مثل أندري شورله، ثيبوا كورتوا وماتيتش وأخرين.

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وقال صلاح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) في وقت مبكر يوم الأثنين: "الحمد لله أول بطولة هذا الموسم مع تشيلسي"، مضيفا ضاحكا "بالعافية".

وعن فوز فريقه أمام إنتر قال صلاح: "مكسب مهم جدا وأداء رائع من كل زملائي".

ويعد صلاح أول مصري يتوج ببطولة إنجليزية عبر التاريخ، وثاني لاعب عربي بعد علي الحبسي حارس مرمى ويجان الذي تُوج باللقب نفسه.

على الرغم من رحيله عن تشيلسي .. صلاح أول مصري يتوج ببطولة إنجليزية