3 ملايين درهم مساعدات مؤسسة سعود بن راشد الخيرية خلال 6 أشهر

قدمت مؤسسة سعود بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية، خلال الأشهر الستة الماضية؛ أي من تاريخ تأسيس المؤسسة، مساعدات مختلفة بقيمة 3 ملايين و73 ألفاً و268 درهماً، كما استقبلت المؤسسة ما يقارب ألف حالة، وتم التعامل مع عدد كبير منها بعد دراسة وافية، ورفض عدد منها لعدم استيفائها الشروط الخاصة بالمؤسسة.

صرح بذلك الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وقال إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، تعمل المؤسسة على تقديم المساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر محدودة الدخل، وتسخر كل الإمكانات للمساهمة في تخفيف المعاناة عنهم، لتوفير الحياة الكريمة لهم.

وأوضح الشيخ ماجد بن سعود المعلا أن المساعدات شملت تقديم مليون و160 ألف درهم مساعدات تعليمية، استفاد منها 360 طالباً وطالبة في مختلف المدارس الحكومية والخاصة، وتسديد الرسوم الجامعية لـ30 طالباً وطالبة بمبلغ 286 ألفاً و797 درهماً.

لافتاً إلى أن المساعدات شملت كذلك دفع رسوم الإيجارات بقيمة 386 ألفاً لـ29 مستفيداً من المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مبلغ 260 ألفاً مساعدات طبية لـ11 حالة، تضمنت رسوماً علاجية وأدوية وحالات عاجلة، فضلاً عن 24 ألف درهم تم دفعها لخمس حالات كرسوم لفواتير الكهرباء.

وأشار الشيخ ماجد بن سعود المعلا إلى أن المؤسسة صرفت لـ18 أسرة معوزة، مبلغ 418 ألف درهم، وذلك لشراء أثاث لمنازلهم التي اكتمل بناؤها ولم يستطيعوا الانتقال إليها.