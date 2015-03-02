الاتحاد التعاوني يخفّض أسعار السلع الشهر الجاري

أعلن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي عن تخفيض سلع مختلفة بنسبة 10-30 % ابتداء من مطلع الشهر الحالي وحتى نهايته، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد التي أوضحت أن هذه التخفيضات ستتوافر في 500 منفذ على مستوى الدولة.

وكشف أن مبيعاته في العام الماضي بلغت نحو 6.974 مليارات درهم، وعدد فروع جمعياته سيرتفع مع نهاية العام من 97 فرعاً إلى122، فيما وصل عدد المساهمين إلى 66274 مساهماً، مع نهاية العام 2014، الذي دعمت فيه الجمعيات التعاونية سلعاً أساسية بأكثر من 75 مليون درهم.

تطور كبير

وقال سهيل البستكي مدير الإعلام والاتصال في جمعية الاتحاد، نيابة عن «الاتحاد» خلال الاحتفال باليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك، الذي نظمته وزارة الاقتصاد أمس: شهدت التعاونيات تطوراً كبيراً برز في فروعها المنتشرة في شتى ربوع الدولة، والتي بلغت 18 تعاونية رئيسة لها 97 فرعاً ستزيد إلى 122 فرعاً مع نهاية العام.

فيما بلغ عدد المساهمين في التعاونيات 66274 مساهما حتى نهاية العام المنصرم، وهذا التطور الذي تؤكده مؤشرات النمو في المبيعات وحقوق المساهمين ساعد على توطيد وتأصيل مكانتها في المجتمع وثقته البالغة في التعاونيات حيث بلغت مبيعاتها في نهاية العام 2014 (6.947) مليارات درهم.

وأضاف: استعدت التعاونيات للأسبوع الخليجي العاشر لحماية المستهلك ومهرجان التعاونيات للتسوق بدورته العشرين، بتخفيضات وعروض ممتازة للعديد من السلع بنسبة تخفيض تتراوح بين 10 - 30% على السلع المنافسة لها مع جودتها العالية.

إضافة الى السلع التي تحمل شعار التعاون Co-op التي سيتم ترويجها خلال هذه الفترة والتي يفوق عددها الـ 448 سلعة، إذ تم توزيع 100 ألف مطبوعة لتعريف المستهلك بهذه السلع، كما تم طباعة كتيب صغير لتوزيعه على المستهلكين في كافة منافذ البيع للتعاونيات يحتوي على حقوقهم وواجباتهم.

اللوحة الذكية

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزار الاقتصاد عن مبادرة تلقي شكاوى المستهلكين عبر «اللوحة الذكية»، المتوقع توفيرها قريباً في منافذ البيع الكبرى لإيجاد بيئة استهلاكية سليمة، والتي سيتمكن المستهلكون بموجبها من التقدم بشكاويهم، وستكون متصلة بالموقع الإلكتروني للوزارة ومركز اتصال حماية المستهلك، ما سيوفر قاعدة بيانات فورية حول أوضاع السوق وشكاوى المستهلكين.

ونظمت وزارة الاقتصاد، أمس، احتفالية بمناسبة فعاليات اليوم الخليجي العاشر لحماية المستهلك تحت شعار «تسوقك بوعي حماية لك»، بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني والشركات التجارية ومنافذ البيع، وممثلين عن جمعية الإمارات لحماية المستهلك، و« كارفور»، «لولو هايبر ماركت»، و« لجنة وكلاء السيارات في الإمارات».

وتشمل هذا الفعالية، التي تستمر طيلة هذا الشهر الجاري، طباعة العديد من الإعلانات والحزم التوعوية، التي سيتم توزيعها على المدارس ومنافذ البيع والشركات وعموم أفراد المجتمع، وتتضمن عبارات توعية للمستهلكين والمزودين، كما تم وضع خطة لتوعية المستهلكين من خلال عقد لقاءات وإلقاء محاضرات وزيارة المدارس والجامعات وإقامة معارض خاصة لذات الموضع.

إضافة لترويج الحدث في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة والإلكترونية بغية ترشيد الاستهلاك، فضلاً عن عقد ندوات مخصصة للمزودين لتوضيح مسؤولياتهم تجاه المستهلكين وإظهار هذا اليوم بأفضل حلة في ضوء التطور المستحدث في هذا المجال.

الاهتمام بالمستهلك

وفي كلمة ألقاها نيابة عن محمد أحمد الشحي وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك أن الوزارة تولي هذا اليوم مكانة خاصة وأهمية بالغة، من خلال التنسيق والتعاون مع العديد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، لإظهاره بالشكل الذي يليق بسمعة الاقتصاد الوطني للدولة.

وقال: إن الدولة تولي المستهلك أهمية قصوى ورعاية دائمة، ومن هنا صدر القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، الذي تم بموجبه إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الاقتصاد سميت بإدارة حماية المستهلك، ووفقا لقانون حماية المستهلك تتولى هذه الإدارة ممارسة الإشراف على تنفيذ السياسة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة، للتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة، التي تضر بالمستهلك إضافة إلى نشر الوعي الاستهلاكي في الدولة حول السلع والخدمات.

وتعريف المستهلكين بحقوقهم وطرق المطالبة بها، وتلقي شكاواهم واتخاذ الإجراءات بشأنها والقيام بمراقبة حركة الأسعار والعمل على الحد من الارتفاعات غير المبررة، والعمل على تحقيق مبدأ المنافسة ومحاربة الاحتكار.

150 ألف اتصال

وتحدث الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك عن إنجاز وتطوير مركز الاتصال (call center) لتلقي شكاوى المستهلكين، والذي يعمل على مدار 15 ساعة يومياً، مشيراً إلى أن هذا المركز تعامل منذ تأسيسه مع نحو 150 ألف اتصال ما بين شكوى وملاحظة، فيما لفت الى تحرير الوزارة 27 وكاله تجارية من الاحتكار.

دعم وتعاون

أكد سهيل البستكي مدير الإعلام والاتصال في جمعية الاتحاد، أن الدور الذي تضطلع به التعاونيات يقوم على أساس الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها وفق نظام متوازن يحقق المنفعة للجميع ويخدم صالح المستهلكين.

وأضاف أن التعاونيات حرصت على التواصل مع هيئات ومؤسسات المجتمع، من خلال دعم ورعاية أنشطته وفعالياته، انطلاقا من إيمانها بأهمية الحركة التعاونية في تنمية وتطوير الإنسان، وإيجاد بيئة تسوق آمنة.