مبعوث الأمم المتحدة لليمن : الحوار هو الحل الوحيد لحل الأزمة اليمنية

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر أن تداعيات الأزمة في اليمن تؤثر على الأمن والسلم العالميين ، مؤكدا أن الحوار هو السبيل الوحيد لحل تلك الأزمة.

وقال بن عمر ـ في تصريح نقلته قناة (سكاي نيوز) اليوم الأحد ـ إن المرجعية الأساسية للحوار في اليمن هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة ، مشيرا إلى ضرورة توافق جميع الفرقاء لتنفيذ ما تبقى من العملية السياسية.

وشدد على أن مجلس الأمن مستعد دائما لاتخاذ كل الاجراءات التي تحقق الأمن والسلام والاستقرار في البلاد ، لافتا في الوقت ذاته إلى أن هناك نقاشا بشأن نقل الحوار إلى خارج صنعاء ، وأنه سيتم الإعلان عن المكان الجديد للحوار في الوقت المناسب.

ودعا المبعوث الدولي الحوثيين الي الانخراط في العملية السياسية بشكل سلمي ، مشيرا إلى دعم الأمم المتحدة لخيارات الشعب اليمني.

> أ ش أ