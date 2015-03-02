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مورينيو عن التتويج: النهائيات ليست للعب.. بل للتتويج

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مورينيو عن التتويج: النهائيات ليست للعب.. بل للتتويج مورينيو عن التتويج: النهائيات ليست للعب.. بل للتتويج

رغم أن الأداء كان دفاعيا أمام توتنام، لم يشهد متعة كبيرة رغم الفوز بهدفين نظيفين، لكن جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي استمتع به وهو يشاهد فريقه يصعد لمنصة تتويج كأس الرابطة الإنجليزية (كابيتال وان).. لماذا؟

يقول مورينيو بعد الفوز باللقب: "لأن النهائي لم يخلق للعب.. النهائيات للتتويج فقط.. ولهذا فريقي كان رائعا".

وأردف "توتنام لم يهدد مرمانا إلا مرة ربما أو اثنتين، ولم يكن التهديد خطيرا.. في المقابل فزنا عن جدارة، فعلنا كل شيء بشكل صحيح".

وأكمل البرتغالي "لعبنا تماما كما يجب أن تٌلعب النهائيات".

من هو رجل المباراة في وجهة نظر مورينيو؟ هل هو دييجو كوستا صاحب الهدف الثاني، أم جون تيري صاحب الأول؟ أم سيسك فابريجاس الذي أهدر ركلة مقصية مزدوجة؟

يرد مورينيو "رجل المباراة هو ثيبوت كورتوا الذي تألق في نصف النهائي أمام ليفربول، وفيليبي لويس أيضا (الثنائي غاب للإيقاف)".

وأتم "الفريق كله هو رجل المباراة هذه الليلة".

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فيديو اليوم السابع