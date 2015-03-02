بالفيديو - صلاح يواصل التسجيل وينصر فيورنتينا على إنتر بملعبه

قاد محمد صلاح جناح فيورنتينا فريقه للفوز على إنتر بتسجيله هدف مباراة الجولة 25 من الدوري الإيطالي يوم الأحد على ملعب جوسيبي مياتزا.

ولم يخسر فيورنتينا منذ انضمام محمد صلاح للفريق في يناير الماضي، وأمام إنتر نجح في تسجيل الهدف بالدقيقة 55.

وبات الهدف هو الثالث لصلاح في الدوري الإيطالي.

واشترك صلاح في الدقيقة 43 بعدما بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، نظرا لإصابة خوما باباكار المهاجم السنغالي.

وساهم الدولي المصري في تشكيل خطورة على مرمى النيراتزوري في عقر داره منذ اشتراكه.

ورفع فيورنتينا رصيده للنقطة 42 بالترتيب الخامس وتجمد إنتر عند 35 نقطة بالمركز الثامن.

وبات الهدف هو الثالث على التوالي لصلاح في الدوري الإيطالي، إذ أحرز أمام ساسولو، تورينو ثم إنتر.

وسجل الفتى الأعسر ثلاثية خلال أسبوع أيضا على التوالي، إذ أحرز هدف في شباك توتنام يوم الخميس بالدوري الأوروبي.

ضغط إنتر

بدأ إنتر المباراة ضاغطا في الشوط الأول، ولكن تألق نوربرتو نيتو حارس فيورنتينا وحرم النيراتزوري من تسجيل التعادل طوال الشوط الثاني.

تألق نيتو في التصويبات الأرضية لإنتر، كما حرم نيمانيا فيديتش من تسجيل رأسية.

وفي الوقت بدل الضائع أزاح فرصة خطيرة بالرأس من كرة كانت قريبة للغاية من التعادل.

وفي المقابل اعتمد فيتشينزو مونتيلا المدير الفني على سرعة صلاح في الهجمات المرتدة، ونجح في واحدة من تحقيق مراده.

شاهد الهدف