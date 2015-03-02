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فابريجاس: الحفلة الكبيرة ليست الآن

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فابريجاس: الحفلة الكبيرة ليست الآن فابريجاس: الحفلة الكبيرة ليست الآن

الحفلة الكبيرة ليست بعد الفوز على توتنام في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزي، تشيلسي لازال ينتظر "بطولات أكثر وأهم" لإقامة حفلته الكبرى هذا الموسم.

هكذا تحدث سيسك فابريجاس بعدما شارك في فوز تشيلسي بأول ألقابه هذا الموسم، وذلك بالفوز على توتنام بثلاثية.

وقال فابريجاس نجم برشلونة السابق بعد المباراة: "سنحتفل بالكأس.. ثم سنعود لمنازلنا للراحة والاستعداد للمباراة التالية".

وأردف الإسباني الدولي "الحفلة الكبيرة ليست الآن، ستكون في النهاية الموسم مع بطولات أكثر، نأمل".

وكان سيسك فابريجاس قد انضم لتشيلسي قادما من برشلونة الإسباني، ويتألق في الدوري الإنجليزي في زيارته الثانية بعدما كان لاعبا في صفوف أرسنال.

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