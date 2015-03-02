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' صلاح أفضل من كوادرادو خططيا.. وفيورنتينا البيئة المناسبة له '

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' صلاح أفضل من كوادرادو خططيا.. وفيورنتينا البيئة المناسبة له ' ' صلاح أفضل من كوادرادو خططيا.. وفيورنتينا البيئة المناسبة له '

يؤمن فرانشيسسكو كوكو مدافع ميلان وإنتر السابق بأن محمد صلاح لاعب فيورنتينا الحالي أفضل للفريق البنفسجي من خوان كوادرادو فنيا.

كوادرادو رحل إلى تشيلسي في سوق الانتقالات الشتوية، وفي تلك الصفقة انتقل محمد صلاح في الاتجاه العكسي إلى فيورنتينا.

وسجل صلاح هدفا نصر فيورنتينا على إنتر ميلان في ملعب جيوسيبي مياتزا.

ولهذا صرح كوكو عبر BeINSports "صلاح أفضل من كوادرادو خططيا.. كوادرادو مهاريا ممتاز، لكن صلاح أفضل لأنه يلعب في كل أرجاء الملعب".

وأردف "صلاح يؤدي جيدا في فيورنتينا، لأن هذا النادي يمنحه البيئة المثالية للاعب مثله".

وأوضح "ليس هناك الكثير من الضغط على اللاعب في فيورنتينا، عكس ما كان سيحدث لو لعب مع روما أو ميلان أو نابولي".

وأحرز صلاح 4 أهداف في 6 مباريات خاضها مع الفريق البنفسجي.

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