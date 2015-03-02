بالفيديو- حارس فيورنتينا ينقذ صلاح من سيناريو تورينو ' المفزع '

أنقذ نوربيرتو نيتو حارس فيورنتينا فريقه من فقدان نقطتين عندما حرم إنتر من هدف التعادل القاتل في الدقائق الأخيرة من لقاءهما يوم الأحد.

وسجل محمد صلاح هدفا ليقود فيورنتينا للفوز على إنتر 1-0 في الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

نجم منتخب مصر سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 55.

وقابل رودريجو بالاسيو مهاجم إنتر عرضية تشيردان تشاكيري برأسية رائعة نحو مرمى الفيولا لكن نيتو تألق وأخرجها من المرمى بأطراف أصابعه.

في مباراة الجولة الماضية تقدم فيورنتينا بهدف لصلاح أمام تورينو في الدقيقة 84، قبل أن يهدر نقطتين عندما استقبل هدفا في الدقيقة 87.

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