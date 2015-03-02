بالأرقام - صلاح أمام إنتر .. ناجح بنسبة 100 %

على الرغم من مشاركته ل47 دقيقة فقط أمام إنتر ميلان، إلا أنه استطاع أن يحقق المطلوب منه تماما بنسبة 100%، ليس بسبب هدف الفوز فقط، وإنما إحصائيا.

صلاح سجل هدف الفوز في الدقيقة 55 بعد اشتراكه بديلا في الدقيقة 43 نتيجة لإصابة زميله خوما باباكار.

شاهد ملخص لمسات صلاح

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح في المباراة، والتي جاءت عبر عدة مواقع إحصائية عالمية..

- نسبة نجاح 100%

صلاح نسبة تمريراته الصحيحة 100%، كما أنه خلق فرصتين من إجمالي فرص فيورنتينا أمام إنتر.

17 تمريرة صحيحة من النجم الدولي المصري، ولم يخطيء في أي واحدة، وهو المعدل الأفضل منذ انضمامه، بمتوسط طول التمريرة 13 مترا.

13 تمريرة لعبها صلاح بالاتجاه الأمامي و6 للخلف، وكلما كان اتجاه التمريرات أمامي فهي تحمل نسبة خطورة أفضل.

- أيضا نسبة تصويبات محمد صلاح على المرمى كانت 100%، واحدة فقط ذهبت نحو الشباك.

ولمس صلاح الكرة 28 مرة هذه المباراة، نظرا لخوضه اللقاء في الشوط الثاني فقط، ونال على تقييم 7.49 كثالث أفضل لاعبي المباراة بعد نيتو حارس مرمى فيورنتينا وجونزالو رودريجيز.

- صلاح عدد تصويباته الصحيحة بين القائمين والعارضة مع فيورنتينا ست تسديدات، وجاء منهم أربع أهداف هذا من الدوري الإنجليزي والأوروبي.

ولعب صلاح أمام إنتر على الجناحين الأيمن والأيسر بنفس الكفاءة، والملاحظ أنه تراجع كثيرا للخلف لبدأ الهجمة، وفقا للخريطة الحرارية.

استعان فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بمحمد صلاح ليقوم بدور دفاعي، ونجح الدولي المصري في هذا الدور.

فقد قطع تمريرتين من إنتر، ونجح في استخلاص مثلهما طوال الدقائق التي شارك فيها، وكانت أماكنها من وسط ملعب فيورنتينا.