مونتيلا يوضح لماذا اختار الدفع بصلاح ' الاستثنائي ' أمام إنتر

لعب القدر دورا كبيرا في بزوغ نجم محمد صلاح جناح فيورنتينا أمام إنتر على ملعب جوسيبي مياتزا بمواجهة الفريقين بالدوري الإيطالي، بعد إصابة خوما باباكار مهاجم الفريق.

وكان ينتظر أن يدفع فيتشينزو مونتيلا المدير الفني لفيورنتينا بألبرتو جيلاردينيو بدلا من المهاجم السنغالي، ولكنه اختار الدولي المصري الذي كافأه بتسجيل هدف الفوز.

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وقال مونتيلا عقب المباراة للصحفيين إجابة حول عدم الدفع بجيلاردينيو: "عند إصابة باباكار، قررت إجراء تعديل تكتيكي للاستفادة من مستوى صلاح غير العادي".

وأضاف "أنا أعلم هذا تماما عندما يكون لاعبا في هذا المستوى، واجبي كمدرب أن أشجعه".

وتابع "صلاح يمكنه اللعب في أي موقع بالهجوم .. إنه جيد جدا في المساحات ويدخل سريعا في جو المباراة عندما يكون على مقاعد البدلاء".

وشارك صلاح كبديل أمام أتالانتا، ثم تورينو التي شهدت تسجيله هدفا وأخيرا أمام إنتر.