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سبورتنج لشبونة يبدي مرونة لعرض الزمالك لضم شيكابالا

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سبورتنج لشبونة يبدي مرونة لعرض الزمالك لضم شيكابالا سبورتنج لشبونة يبدي مرونة لعرض الزمالك لضم شيكابالا

أكد مصدر مسؤولي في نادي الزمالك على أن إدارة سبورتنج لشبونة قد أبدت مرونة مؤخرا نحو العرض الذي قدمه الأبيض لضم محمود عبد الرازق "شيكابالا" جناح الفريق.

وكان وفد من الزمالك برئاسة هاني زادة وأحمد مرتضى منصور عضوي مجلس الإدارة قد زارا البرتغال ونجحا في التعاقد مع محمد إبراهيم من ماريتيمو، بجانب عقد اجتماعا مع إدارة سبورتنج.

وعلم FilGoal.com أن سبورتنج طلب في البداية مليون دولار، ثم تقلص إلى 750 ألف دولار.

ولكن وفد الزمالك أخبرهم أن هذا الرقم من المستحيل أن يتم الموافقة عليه، وعرض سداد من 300 إلى 400 ألف دولار كأقصى حد.

ولكن قال مصدر في الزمالك لـFilGoal.com: "وصلنا موافقة من حيث المبدأ من سبورتنج لشبونة على العرض الذي قدمناه لضم شيكابالا".

وأضاف "إدارة النادي البرتغالي أبدت مرونة في الاستغناء عن اللاعب مع عدم شكواه بسبب امتناعه عن الالتزام ببنود تعاقده".

وكان شيكابالا قد قرر العودة إلى وعدم استكمال تعاقده نظرا لعدم مشاركته بانتظام مع الفريق البرتغالي.

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فيديو اليوم السابع

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