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مخرجة عراقية مغربية تحصد الجائزة الكبرى لمهرجان طنجة

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مخرجة عراقية مغربية تحصد الجائزة الكبرى لمهرجان طنجة مخرجة عراقية مغربية تحصد الجائزة الكبرى لمهرجان طنجة

الأحد 01-03-2015 19:29

فازت المخرجة تالا حديد بجائزة المهرجان الكبرى لمهرجان الفيلم المغربي في طنجة، وسط أجواء احتفالية باختتام الدورة السادسة عشر في مدينة طنجة، إضافة الى جائزة النّقاد.

فيلم تالا هو فيلمها الأول الطويل "إطار الليل"، الذي تبارت من خلاله على الجائزة ضمن 15 فيلماً مغربياً عرض خلال المهرجان، فيما عاد أحسن دور نسائي أول للممثلة أمال الأطرش عن فيلم "دلاس"، وأحسن دور ثاني نسائي كان من نصيب هدى الريحاني عن فيلم "عايدة" لمخرجه إدريس المريني الذي حصل أيضاً على جائزتين أخرتين عن الصورة والمونتاج.

أما جائزة الصوت فكانت من نصيب فيلم "الشعبية" للمخرج يوسف بريطل، وحصل فيلم "جوق العميين" على جائزتين؛ أحسن إخراج وأحسن موسيقى أصلية، وكانت جائزة أحسن عمل أول من نصيب المخرج ياسين فنان عن فيلم "كاريان بوليود"، وجائزة أحسن دور ثاني رجالي كانت لعادل باتراب عن دوره في نفس الفيلم، فيما حظي فيلم "لقطع" الذي واجه نقاش حاد لتناوله موضوع حساس يتعلق بالسيرة الذاتية للكاتب والمعتقل السياسي السابق عبد اللطيف اللعبي بجائزة أفضل سيناريو، علاوة على جائزة النوادي السينمائية التي استحدثت في المهرجان.

وعن فئة الأفلام القصيرة كانت الجائزة الكبرى من نصيب علاء الجم عن فيلمه "حوا الصحراء" وهو نفسه الذي عادت إليه جائزة السيناريو، في حين حظي فيلم "رحلة في صندوق" للمخرج أمين صابر بجائزة لجنة التحكيم، ولأول مرة تُخصص جائزة إسبانية للشباب لأول عمل كانت من نصيب الفيلم الوثائقي "58 59" للمخرج الشاب طارق الإدريسي.

 

 

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