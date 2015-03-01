أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: تتويج الشابة أولغا هوفمان ملكة جمال ألمانيا للعام 2015

Google+ Print

الأحد 01-03-2015 18:25

فازت الشابة Olga Hoffmann بلقب ملكة جمال ألمانيا للعام 2015، وقد تم تتويجها في حفل اقيم ليلة السبت داخل متنزه Europa Park في بلدة Rust بالقرب من مدينة Freiburg الألمانية.

وإستطاعت Hoffmann البالغة من العمر 23 عاماً خطف اللقب من 23 منافسة، وقالت بعد فوزها "أود تمثيل ألمانيا بالجاذبية والجمال، وبالعزة والشرف.. زملائي يدعمون قراري هذا، وهم سعداء لأجلي بالطبع".

الشابة Olga التي تعمل في مجال التمريض، تنحدر من أصول أوكرانية، وتعيش مع عائلتها في ألمانيا منذ العام 2001 وتحمل الجنسية الألمانية.

حصلت الملكة على سيارة ومجوهرات وملابس ورحلات إلى كوبا والبرازيل وجزيرة بوركوم في بحر الشمال.

يذكر أن الـ 24 متسابقة اللواتي وصلن إلى التصفيات النهائية تراوحت أعمارهن بين 17 والـ 28.

 

بالفيديو: حفل ملكة جمال الأمازون يتحول لساحة حرب و"شد شعر"

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد

بالفيديو.. لحظة الاعتداء بالضرب على ريهام سعيد