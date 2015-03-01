بالصور: تتويج الشابة أولغا هوفمان ملكة جمال ألمانيا للعام 2015

فازت الشابة Olga Hoffmann بلقب ملكة جمال ألمانيا للعام 2015، وقد تم تتويجها في حفل اقيم ليلة السبت داخل متنزه Europa Park في بلدة Rust بالقرب من مدينة Freiburg الألمانية.

وإستطاعت Hoffmann البالغة من العمر 23 عاماً خطف اللقب من 23 منافسة، وقالت بعد فوزها "أود تمثيل ألمانيا بالجاذبية والجمال، وبالعزة والشرف.. زملائي يدعمون قراري هذا، وهم سعداء لأجلي بالطبع".

الشابة Olga التي تعمل في مجال التمريض، تنحدر من أصول أوكرانية، وتعيش مع عائلتها في ألمانيا منذ العام 2001 وتحمل الجنسية الألمانية.

حصلت الملكة على سيارة ومجوهرات وملابس ورحلات إلى كوبا والبرازيل وجزيرة بوركوم في بحر الشمال.

يذكر أن الـ 24 متسابقة اللواتي وصلن إلى التصفيات النهائية تراوحت أعمارهن بين 17 والـ 28.

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