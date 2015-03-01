بالفيديو… 3 فتيات بريطانيات توجهن إلى سوريا للإنضمام لداعش

ظهرت الفتيات البريطانيات الثلاث اللائي سافرن إلى سوريا للإنضمام لداعش في شريط فيديو بإحدى محطات الحافلات بحي إيسنلير في اسطنبول. الفتيات دخلن إلى قاعة الإنتظار قبل أن يستقلن حافلة كانت متوجهة إلى جنوب شرق سانليورفا لينتقلن بعدها على ما يبدو إلى سوريا.

الفتيات البريطانيات تتراوح أعمارهن بين خمسة عشر وستة عشر عاما وقد غادرن بريطانيا في السابع عشر من شهر فبراير الماضي .

السلطات التركية أكدت أنها تحاول التعرف على الأشخاص الذين ظهروا في التغطية وهم يساعدون الفتيات على نقل حقائبهن في محطة الحافلات.

ورغم أن الفتيات كن يعشن حياة طبيعية إلا أن اتصالهن عبر مواقع التواصل الإجتماعي بفتيات متطرفات جعلهن يقررن الإنضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية.

أخر التقارير تشير إلى أن نحو 600 بريطاني توجهوا إلى المنطقة للانضمام إلى الدولة الإسلامية الذي يسيطر على مساحات شاسعة من سوريا والعراق.

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