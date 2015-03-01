بالصور .. النيابة العامة تعاين موقع انفجار أسوان

انتقل فريق من نيابة أسوان، مساء اليوم الأحد، برئاسة أحمد قناوى مدير النيابة، لمعاينة موقع انفجار عبوة بدائية الصنع بمدينة أسوان، وأدت إلى مقتل شخصين بينهما امرأة، وأصيب 11 آخرون بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة توفيت والدتهم.



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آثار الانفجار فى محول الكهرباء

فيما إنتقل فريق آخر من نيابة أسوان، إلى مشرحة أسوان العمومية، ومستشفى أسوان الجامعى، لمعاينة جثث الحادث وسؤال المصابين حول الواقعة.



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تجمهر الأهالى عقب التفجير

وكانت مدينة أسوان، قد شهدت مساء اليوم، انفجار عبوة بدائية الصنع زرعها مجهولون بجوار محطة كهرباء مواجهة لمسجد النصر بمدينة أسوان، وتبعد عدة أمتار عن قسم أول أسوان.



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آثار دماء الضحايا على الأرض

وأكد تحريات البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان، أن الانفجار كان يستهدف الدورية الأمنية أثناء خروجها من ديوان قسم أول أسوان، لتفقد الحالة الأمنية بشوارع وطرق المدينة، مما أدى إلى حدوث تلفيات بسيارة المرور التى كانت متواجدة فى مقدمة الدورية الأمنية أثناء تحركها، وتهشم "كشك" الكهرباء الذى انفجرت بجواره القنبلة.



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النيابة تعاين آثار الانفجار

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