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الحكم فى قضية اعتداء "وايت نايتس" على رئيس نادى الزمالك.. 29 مارس

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الحكم فى قضية اعتداء "وايت نايتس" على رئيس نادى الزمالك.. 29 مارس الحكم فى قضية اعتداء "وايت نايتس" على رئيس نادى الزمالك.. 29 مارس
حجزت محكمة جنح مستأنف العجوزة استئناف النيابة العامة على قرار المحكمة ببراءة 6 من أعضاء ألتراس "وايت نايتس"، واستئناف دفاع المتهم "محمد أيمن" فى قضية اتهامهم بالاعتداء على رئيس نادى الزمالك، أمام النادى، ورشه بمادة سائلة إلى 29 مارس للحكم.

كانت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار عمرو حسانين، قد قضت بحبس المتهم الأول محمد أيمن، والمتهم الخامس حسام طارق عبدالفتاح، الشهير بـ"كهربا"، والسادس محمود بسيوني، والعاشر سيد مشاغب، ستة أشهر، وبراءة المتهمين الثانى مصطفى حمدى، والثالث محمد شريف، والرابع، والسابع والثامن، والتاسع، فى اتهامهم بالاعتداء على رئيس نادى الزمالك، بمادة سائلة، أمام النادى.

وكان المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، قد أمر بإحالة 10 متهمين إلى محكمة جنح العجوزة، وذلك لاتهامهم بالتعدى على رئيس نادى الزمالك وإلقاء مادة سائلة عليه أثناء خروجه من النادى.

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