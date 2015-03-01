"الرى": إنهاء 89% من أعمال ترعة السلام بسيناء لزراعة 400 ألف فدان

قال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، إن الوزارة استعرضت مشروع ترعة السلام بسيناء مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب اليوم لزراعة 400 ألف فدان مؤكدًا أن نسبة استكمال تنفيذ المشروع 89%، حتى الآن وجاء ذلك فى حواره مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور.

وكان بيان أصدرته الوزارة أعلن إحصائيات بما ما وصل إليه مشروع ترعة السلام من إنجازات، ومن بينها انتهاء تنفيذ سحارة السلام تحت قناة السويس، بقيمة أعمال منفذة 220،534 مليون جنيه، والانتهاء من أعمال البنية القومية لزمام 281،5 ألف فدان بالمشروع بمناطق سهل الطينة ورابعة وبئر العبد.

وأكد البيان الانتهاء من أعمال البنية الأساسية لزمام 153،909 ألف فدان، وإجمالى الأراضى التى تم تخصيصها بالمشروع 5،186 ألف فدان، وإجمالى الزمام المزروع بالمشروع 62،905 ألف فدان، وإجمالى الزمام الجارى تنفيذ أعمال بنيته الأساسية بنحو 85،217 ألف فدان، وتنفيذ عدد 5 قرية نموذجية بقيمة 88،091 مليون جنيه.

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