الأمم المتحدة : 121 ألف نازح للسودان من دولة الجنوب

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية بالسودان "أوتشا" ، تزايد أعداد النازحين من دولة جنوب السودان عبر الحدود إلى الولايات السودانية ، هربا من الأوضاع المضطربة بالدولة الوليدة، مشيرا إلى أن التقديرات الحالية لأعداد النازحين ، وفقا للمنظمات الإنسانية وحكومة السودان ، تجاوزت 121 ألفا و 400 نازح جنوبى ، وذلك حتى الأسبوع الأخير من شهر فبراير الماضى .

وذكر التقرير الأممى - الذى تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بالخرطوم نسخه منه اليوم الأحد - أن منظمات العون الإنسانى، وفرت المساعدات والمعونات الإنسانية والغذائية للنازحين المتدفقين من دولة الجنوب، بالمناطق والولايات الحدودية بين دولتى السودان ، غير أن التمويل اللازم لاستيفاء الاحتياجات الأساسية لهؤلاء النازحين ما زالت غير كافية .

وأشار التقرير الأممى ، إلى أن الجهات المعنية بشئون اللاجئين بالسودان، انتهت مؤخرا من تسجيل نحو 50 ألف مواطن جنوبى، فى 12 موقعا بمحليات ولاية الخرطوم السودانية .

كما رصد المكتب الأممى بالسودان، نزوح ما يقرب من 41 ألفا من ولاية شمال دارفور ، إلى معسكرات اللاجئين بالإقليم الدارفورى ، مشيرا إلى أن توفير المرافق الصحية لا زال يمثل تحديا كبيرا أمام النازحين الجدد من ولاية شمال دارفور .