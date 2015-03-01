محلل سياسي : زيارة السيسي للسعودية تأتي في ظرف دقيق تمر به المنطقة

قال المحلل السياسي سامح راشد، إنّ زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة العربية السعودية تأتي في ظرف “دقيق” تمر به المنطقة العربية بأكملها.

وأضاف راشد في لقاءٍ له بِبرنامج “مصر في ساعة”، الذي يُذاعُ على قناة “الغد العربي”، مساء اليوم، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أنّ هدف الزيارة هو بحث القضايا والاهتمامات المشتركة بين البلدين التي أبرزها ملف “داعش”، وليبيا، وغيرها من كل هذه الأمور.

وتابع راشد أنه هناك صعوبة بالغة في تشكيل قوة عربية مشتركة، لأن التهديدات التي تواجه المنطقة العربية محل خلاف بين الدول العربية وبعضها.

من جهته قال سفير مصر الأسبق في المملكة العربية السعودية، فتحي الشاذلي،نحن لا نعمل في منطقة بعيدة عن اهتمامات العالم ، موضحاً أن بعض الأطراف العربية ترغب في تشكيل قوة عربية مُشتركة، قائلاً”تحالف الراغبين لتكوين قوة عربية في مضومنه يُعد رمزياً أكثر مما هو عملي”.