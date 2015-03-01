المصريين الأحرار يرفض “حديث المصالحة” مع الإخوان

رفض حزب المصريين الأحرار، محاولات الحديث حول ما يسمى بالمصالحة المرفوضة شعبيًا مع من رفعوا السلاح فى وجه الوطن والمواطن لأنهم لا يؤمنون بفكرة الوطنية المصرية، وأولئك الذين تأمروا علنًا على شعبهم في أخطر اللحظات التي عاشتها مصر عقب أكبر ثورة شعبية وإنسانية في التاريخ.

ويرى الحزب أن إثارة الجدل حول هذا الموضوع يثير البلبلة للرأي العام ويشغلنا عن القضايا الوطنية التي تتطلب تضافر الجهود والاصطفاف خلف قيادة اختارها الشعب، ويؤكد مساندته لها بالفعل والقول في كافة المناسبات.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار، أن مصر تحتاج إلى الحوارالهادئ والموضوعي حول كل ما يمكننا من خلاله إضافة حجر إلى مسيرة التنمية التي دارت عجلتها وتتطلب مضاعفة الجهد، والتركيز لإنهاء خريطة المستقبل التي يستهدفها الذين اتجهوا لاستجداء المصالحة بعد أن تأكدوا من انصراف العالم عنهم، وعرفوا أن شعبنا لفظهم للأبد.