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عودة 140 مصريًا من ليبيا عن طريق الجزائر

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عودة 140 مصريًا من ليبيا عن طريق الجزائر عودة 140 مصريًا من ليبيا عن طريق الجزائر

مطار القاهرة الدولي

وصل مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الأحد 140 مصريًا أقلتهم طائرة للطيران “البوينج 737″ ، من مطار “عين مناس” الجزائري، بعد أن نجحوا في الوصول إلى هناك عقب عبور الحدود الليبية.

وصرح الطيار هشام النحاس رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن هناك تنسيق دائم بين وزارتي الطيران والخارجية لإعادة المصريين من كافة الأماكن القريبة من الحدود الليبية، طالما نجحوا في الوصول إلى تلك الحدود، في إطار دور مصر للطيران الوطني والقومي.

وأشار إلى أن رحلات مصر للطيران إلى جربا مستمرة، وتحدد أعداد الرحلات المتجهة إلى هناك حسب أعداد المصريين الذين تمكنوا من الوصول إلى الحدود التونسية وعبور الحدود الليبية.

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