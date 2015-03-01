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صحة أسوان: حالتا وفاة و11 مصابا الحصيلة النهائية لانفجار أسوان

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صحة أسوان: حالتا وفاة و11 مصابا الحصيلة النهائية لانفجار أسوان صحة أسوان: حالتا وفاة و11 مصابا الحصيلة النهائية لانفجار أسوان
أكد الدكتور ممدوح وشاحى وكيل وزارة الصحة بأسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الحصيلة النهائية لانفجار عبوة بدائية الصنع بجوار محول كهرباء بمدينة أسوان، مساء اليوم الأحد، بلغت وفاة شخصين بينهما امرأة، وأصيب 11 آخرون بينهم 4 أطفال من أسرة واحدة توفيت والدتهم.

وحصل "اليوم السابع"، على قائمة أسماء المتوفين والمصابين فى الحادث، والذى نتج عنه وفاة "علاء الدين أحمد حسين" 31 سنة، و"منال ماهر خلف" 37 سنة، وأصيب أطفالها الأربعة وهم "مسيو فهمى بطرس" عام واحد، كانت تحمله على يديها وقت وقوع الانفجار، وأشقائه "فيكتور" 3 سنوات، و"منال" و"مينا".

كما أصيب آخرون وهم "محمد محمود حمدان" 22 سنة، مجند تابع لإدارة المرور، وكان يقود سيارة المرور المتقدمة الدورية الأمنية، وحالته الصحية خطيرة، لإصابته بجرح قطعى بالأرجل، و"خالد حسين محمد" 22 سنة، مصاب باشتباه نزيف بالقدم الأيمن، و"محمد عبده أبازيد" 60 سنة، مصاب بجرح أسفل الفخذين، و"بدوى كامل محمود" 32 سنة، و"أسامه حلمى عبد الحميد" 31 سنة، مصاب باشتباه جرح باليد اليسرى، والطفلة "مريم سعيد سعد" 8 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة، و"منال فهمى" 40 سنة، وجميعهم يتلقون العلاج بمستشفى أسوان الجامعى.

مصرع اثنين بينهم سيدة وإصابة 11 فى انفجار قنبلة بجوار قسم أول أسوان.. التحريات: مجهولون زرعوا العبوة بجوار محول كهرباء.. ومصدر أمنى: القنبلة استهدفت دورية خرجت لفض مسيرة
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