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موجز أخبار الصحافة المحلية: السيسى وسلمان يتفقان على ضمان أمن الخليج

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موجز أخبار الصحافة المحلية: السيسى وسلمان يتفقان على ضمان أمن الخليج موجز أخبار الصحافة المحلية: السيسى وسلمان يتفقان على ضمان أمن الخليج
تناولت الصحف المحلية اليوم، الأحد، العديد من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى.

كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان "انتخابات النواب فركش" وتفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا بأن تقسيم الدوائر غير دستورى ويخل بضوابط التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين، كما يبرز توجيه الرئاسة للحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية خلال شهر.

وتنشر الجريدة أيضا تغطية لقمة "الأمن القومى العربى"، التى جمعت الرئيس السيسى والملك سلمان عاهل ، والتى اتفقا فيها على ضمان أمن الخليج وحركة الملاحة بالبحر الأحمر، وما قاله الرئيس إن أمن يمر عبر الخليج والقوة العربية المشتركة ضرورة، وما أكده خادم الحرمين أن العلاقات التاريخية بين مصر والسعودية تحقق مصلحة الأمتين العربية والإسلامية.

وأبرزت جريدة "الأهرام": أكد صاحب دعوى إدراج حماس كمنظمة إرهابية التى قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بقبولها واعتبار حركة حماس منظمة إرهابية، أن هذا الحكم لا يمكن الطعن عليه لأن هذا الحق لا يملكه سوى الخصوم، وهم فى هذه القضية رئيس الجمهورية والنائب العام، ووزراء العدل، والداخلية، والخارجية ورئيس مجلس الدفاع الوطني، الذين رفعت الدعوى لإلزامهم باعتبار حركة حماس منظمة إرهابية.
>ونشرت جريدة "المصرى اليوم" فى صفحتها الثالثة:شهد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، واللواء إيهاب عبدالرحمن، رئيس شرطة المسطحات المائية، والمهندس أحمد فتحى، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بالوزارة، الأحد، تنفيذ الملاحظات التى أبدتها اللجان الفنية لحماية النيل على بعض المخالفات بأراضٍ مملوكة لرجل الأعمال صلاح دياب، الذى تحمل تكلفة إزالتها بمساحة تبلغ 500 متر بمنطقة منيل شيحة.

وكشفت جريدة "الشروق" نقلاً من مصادر قضائية أن انتخابات مجلس النواب لن تجرى قبل 57 يوما على الأقل، وذلك بعد إصدار المحكمة الدستورية العليا أمس السبت، حكما ببطلان المادة رقم 3 من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.

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