نظام غذائى للتخلص من السمنة الموضعية فى 15 يومًا

بعض الوصفات الطبيعية تقوم مقام أدوية التخسيس وإنقاص الوزن، وغالبًا يمكن لمنتجات الطبيعة أن تكون ذات فائدة للإنسان، وتعالج أمراضه شريطة تقنينها وتناولها بجرعات وكميات محددة.

وتقدم الدكتورة رانيا شريف أخصائية التغذية، وصفة طبيعية للتخلص من الوزن الزائد، خاصة من يعانون من السمنة الموضعية فى مناطق الجسم المختلفة، والتى تتركز فى الوجه والرقبة والذراعين والصدر، وهى وصفة تقلل الوزن فى الجزء العلوى من الجسم.

النظام الرياضى

النظام الغذائى

>وتابعت رانيا قائلة "وهذا النظام الغذائى يعتمد نجاحه بشكل كبير - خلال الـ15 يومًا - على اتباع نظام رياضى موازى لتقليل محيط الصدر والذراعين، معتمدًا على تحريك الذراعين للداخل ولخارج اتجاه الجسم، مع تحريك اليدين بحركات دائرية سريعة على حائط ثابت، ووضع اليدين فى الخصر كتمرين آخر والاهتمام بالتمايل يمينًا ويسارًا بانتظام، فيما لا يقل عن الـ15 دقيقة يوميًا".>والنظام الغذائى يعتمد على شرب مشروب حارق للدهون قبل تناول الطعام بساعة، كوب واحد من مغلى الزنجبيل والقرنفل المطحون، أو كوب من مغلى الشعير والبقدونس، أو كوب من الشاى الأخضر مضاف إليه النعناع، أو كوب من القرنفل مضاف إليه الميرامية، وبعد ذلك بساعة كاملة يتناول الشخص طعام الإفطار المكون من كوب من البليلة المضاف إليها ملعقة من العسل الصافى، وثمرة من الفاكهة، وبتناول وجبة الغذاء بعد أكثر من 6 ساعات والمكونة من قطعة بروتين مشوية وسلطة خضراء دون إضافة الملح.

وتابعت "وقبل العشاء يتناول الشخص كوبًا من المشروب الحارق مرة أخرى، ويتناول وجبة العشاء المكونة من الزبادى الخالى من الدسم والسكر، وثمرتين مختلفتين من الفاكهة".

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