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نقابة العاملين بالقطاع الخاص تعلن انسحابها من الاتحاد العام للعمال

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نقابة العاملين بالقطاع الخاص تعلن انسحابها من الاتحاد العام للعمال نقابة العاملين بالقطاع الخاص تعلن انسحابها من الاتحاد العام للعمال
أعلن شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، انسحاب نقابته من الاتحاد العام لنقابات عمال ، وذلك بسبب ما سمته المنهج الذى يتبعه الاتحاد فى عدم الدفاع عن حقوق العمال، والذى يختلف تماما عن طريقة تعامل النقابة مع القضايا العمالية.

وأضاف رئيس النقابة، فى تصريحات مساء اليوم الأحد، أن النقابة منذ نشأتها وحتى انضمامها للاتحاد العام للعمال وهى تعمل على مساندة العمال والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، إلا أن هناك بعض القيادات داخل الاتحاد ترفض ذلك الأسلوب، واعتادت على مراعاة مصالحها الشخصية فقط.

ومن جانبه أعلن الاتحاد النوعى لمياه الشرب والصرف برئاسة محمد حردان تضامنه مع نقابة القطاع الخاص، بسبب تهديد أحد نواب رئيس الاتحاد العام له فى أزمة عمال أسمنت طرة، وطلب منه التخلى عن موقفه، وعدم الوقوف بجوار عمال شركات المقاولات بمصانع الأسمنت، وعدم تماسك نقابات الاتحاد العام، وعدم اهتمام القائمين عليها بمصلحة العمال، وكل ما يهمهم مصالحهم الشخصية وفقط، وذلك حسب قوله.

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مصر 365

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