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داعية سعودى لـ"السيسى":اصطفاك الله لمحاربة الخوارج.. والإخوان باعوا دينهم

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داعية سعودى لـ"السيسى":اصطفاك الله لمحاربة الخوارج.. والإخوان باعوا دينهم داعية سعودى لـ"السيسى":اصطفاك الله لمحاربة الخوارج.. والإخوان باعوا دينهم
وجه الشيخ عادل الحارثى، الداعية السعودى، حديثه للرئيس المصرى عبد الفتاح السيسى، قائلا: "إن الله اصطفاك لمحاربة خوارج هذا العصر، وسر على بركة الله شعب يدعو لك فى السجود من داخل الحرم الشريف بمكة"، مؤكدا أن الإخوان باعوا دينهم ويأمرون بتفجير الكنائس.. وأى دين يأمر بهذا.

وأضاف الداعية السعودى، فى مداخله هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى عبر برنامجها 90 دقيقة المذاع على فضائية المحور، أن الوطن العربى لابد أن يتحالف مع للمرور بالمنطقة من التهديدات التى تواجهها، مؤكدا أن التنظيمات الإرهابية خوارج هذا العصر.

وأشار الداعية السعودى إلى أن من قتل على يد خوارج هذا العصر من الجيش والشرطة المصريين شرفاء، مضيفا أن أحفاد سيد قطب يكفرون الشعب المصرى كله، موضحا أنه عار على الإخوان أن يقف وراءهم الأمريكان، متمنيا أن يجاهد مع قوات الجيش فى سيناء فى حربها ضد الإرهاب.
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