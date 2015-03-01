أخبار عاجلة

3 مليارات و640 مليون جنيه حجم استثمارات وزارة الإسكان بسوهاج -
الجمعة.. ملتقى «قرطام» الثقافي ينظم حفلًا خيريًا بمشاركة 200 طفل يتيم -
«مستقبل وطن» يدعو القضاة للتشاور حول قانون الهيئات للخروج بصيغة توافقية -
بعد رفع سعر الفائدة على الأراضي.. «إسكان البرلمان»: يشجع المستثمرين -
«المحافظين»: المرأة والطفل أولويات قصوى.. الحزب يدعمهم بفكر جديد -
«القومى لحقوق الإنسان»: يجب احترام استقلال القضاء والفصل بين السلطات -
سعد الجمال عن «مجزرة خان شيخون»: انتهاك شرس وهمجي للقانون الدولي -
نائبة تتقدم بطلب إحاطة لكشف أسباب حريق نادي الجزيرة -
أهالي دمياط عن ارتفاع أسعار الكهرباء: «الفقير اتفرم» -
صور| أهالي المنيا عن أسعار الخضروات: «بنشتري الفاسد عشان الحاجة مولعة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كاريكاتير روسى: لعنة بلاد الفراعنة تدمر أحلام أمريكا فى عزل موسكو

Google+ Print
كاريكاتير روسى: لعنة بلاد الفراعنة تدمر أحلام أمريكا فى عزل موسكو كاريكاتير روسى: لعنة بلاد الفراعنة تدمر أحلام أمريكا فى عزل موسكو
نشرت مجلة "بوليت" الروسية كاريكاتير يتحدث عن مدى قوة العلاقات المصرية الروسية، حيث يظهر فى الرسمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسى وهم على هيئة فراعنة، مما يوضح العلاقات الوطيدة بين البلدين .

وقالت المجلة الروسية إن الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى إلى والتى استغرقت يومين مثيرة للاهتمام لعدة أسباب، أولا، من ناحية الوفد الروسى الذى جاء به الرئيس بوتين وهم وزراء من وزارة التنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، وشركة روساتوم، ورئيس الدائرة الاتحادية للتعاون العسكرى التقنى وصندوق الاستثمار الروسى المباشر.

وثانيا، أن هذه هى أول زيارة يقوم بها رئيس روسى الى المنطقة بعد "الربيع العربي"، وهذا الأمر الذى يؤكد على النوايا الجدية من الجانب الروسي. ثالثا، الاتفاقات الموقعة بين الجانبين تدل على الانسجام بين البلدين وظهور الحركات المناهضة للولايات المتحدة فى المنطقة.


>

الكاريكاتير

موضوعات متعلقة :


>مسئول عسكرى روسى: قادرون على صد أى هجوم نووى وبضربة انتقامية مدمرة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

ستاد مصر: ملخص الشوط الاول لمباراة الشرقية والزمالك

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

للمرة للثانية.. قطع طريق "بلبيس – العاشر" بعد مصرع سيدة "حامل" وجنينها

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

مصر تتسلم الدفعة الثالثة لصفقة "رافال".. والطائرات تحلق في سماء القاهرة

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار

بالفيديو || طرح 260 طن من السكر والأرز في السوق المصرية لخفض الأسعار