كاريكاتير روسى: لعنة بلاد الفراعنة تدمر أحلام أمريكا فى عزل موسكو

نشرت مجلة "بوليت" الروسية كاريكاتير يتحدث عن مدى قوة العلاقات المصرية الروسية، حيث يظهر فى الرسمة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس عبدالفتاح السيسى وهم على هيئة فراعنة، مما يوضح العلاقات الوطيدة بين البلدين .

وقالت المجلة الروسية إن الزيارة التى قام بها الرئيس الروسى إلى مصر والتى استغرقت يومين مثيرة للاهتمام لعدة أسباب، أولا، من ناحية الوفد الروسى الذى جاء به الرئيس بوتين وهم وزراء من وزارة التنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة، ووزارة الزراعة، وشركة روساتوم، ورئيس الدائرة الاتحادية للتعاون العسكرى التقنى وصندوق الاستثمار الروسى المباشر.

وثانيا، أن هذه هى أول زيارة يقوم بها رئيس روسى الى المنطقة بعد "الربيع العربي"، وهذا الأمر الذى يؤكد على النوايا الجدية من الجانب الروسي. ثالثا، الاتفاقات الموقعة بين الجانبين تدل على الانسجام بين البلدين وظهور الحركات المناهضة للولايات المتحدة فى المنطقة.



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الكاريكاتير

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