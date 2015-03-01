رفع علم العراق على جسر"البغدادى"بعد تحريره من عناصر "داعش"

ذكرت وزارة الدفاع العراقية، أن قوة من لواء "مغاوير قيادة عمليات الجزيرة والبادية" حررت جسر "الجواعنة" فى منطقة البغدادى بمحافظة الأنبار اليوم الأحد.

وذكر بيان لوزارة الدفاع العراقية أن القوة تمكنت من تحرير الجسر من قبضة الإرهابيين ورفعت العلم العراقى عليه، مشيرًا إلى أنه تم إلقاء القبض على ثلاثة من المطلوبين والعثور على اثنين من الدور المفخخة وثلاث سيارات مفخخة وثلاث عبوات ناسفة، وتم إبطال مفعولها دون خسائر، وما زالت عمليات التطهير مستمرة فى هذا القطاع.

كما تمكنت قوات تابعة للواء مشاة "52" الفرقة 14 بالتعاون مع لواء "17" شرطة اتحادية مدعومة بمقاتلى العشائر وقوات "الحشد الشعبى" من تدمير عدد كبير من السيارات المفخخة وقاذفات الهاون وثلاث عربات كبيرة ذات دفع رباعى تابعة للإرهابيين، وقتلت عددًا منهم خلال هجوم شنته على منطقة سور شناس ضمن قطاع عملياتها.

على صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بالموصل مقتل الإرهابى المسئول عن ملف الانتحاريين المدعو "صدام حسين" فى عملية أمنية نفذت فى منطقة "17 تموز" على الساحل الأيسر لمدينة الموصل.

وقالت إن المدعو "صدام حسين" سجن فى بوكا، وأطلق سراحه فى عام 2011، ويعد من أبرز قيادات داعش، مشيرة إلى أن القوات الأمنية تمكنت من قتل 12 قيادياً بداعش فى صلاح الدين، التى تجرى فيها عمليات أمنية لتحريرها من عصابات داعش.