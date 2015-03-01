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مؤسسة الوليد بن طلال تدعم مبادرة لنشر الثقافة القانونية

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مؤسسة الوليد بن طلال تدعم مبادرة لنشر الثقافة القانونية مؤسسة الوليد بن طلال تدعم مبادرة لنشر الثقافة القانونية
دعمت مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والتى يرأس مجلس إدارتها الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، مبادرة واعية بالشراكة مع مكتب فيصل الطايع للمحاماة.

تهدف مبادرة واعية والتى دشنت برنامجها من خلال ملتقى سيدات الأعمال بالغرفة التجارية بالرياض مؤخراً لنشر الثقافة القانونية فى المجتمع بصفة عامة وتستهدف الثقافة القانونية للمرأة بصفة خاصة وذلك من خلال محاضرات تثقيفية وأركان استشارات قانونية مجانية يقدمها مختصين من الجنسين فى جميع المجالات القانونية التى تهم المرأة فى شتى المجالات سواء على المستوى العملى أو الشخصى.

و ستقام تلك المحاضرات فى جامعات عدة على مستوى مدينة الرياض كمرحلة أولى كما سيتواجد المستشارون القانونيون كركن إستشارات قانونية مجانية فى محافل ومعارض عدة.

قالت نوره المالكى المدير العام للقسم السعودى بمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية الداعم الرئيسى لبرنامج واعية والذى يندرج تحت مبادرة هامة لتمكين المرأة بمؤسسة الوليد بن طلال عن حرص المؤسسة ودعمها المستمر لتطوير المرأة والعمل على تثقيفها فى جوانب عدة ومن أهمها الجوانب القانونية فمبادرة واعية هى بمثابة تجسيد لتحقيق طموحات المؤسسة لخلق وعى قانونى لدى المرأة السعودية لتكون على دراية كاملة بأبرز حقوقها القانونية على جميع الأصعدة.

ومن الجدير بالذكر أن هذا البرنامج الثانى التى تدعمه مؤسسة الوليد بن طلال فى المجال القانونى لتمكين المرأة حيث عملت منذ قبل بالشراكة مع جمعية مودة للحد من الطلاق وآثاره التى ترأسها الأميرة سارة بنت مساعد لتمكين 500 محامية سعودية لمزاولة المهنة فى المجتمع والمحاكم السعودية.
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