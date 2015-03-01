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"المالية": 64.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب السلع خلال النصف الأول للعام الحالى

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"المالية": 64.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب السلع خلال النصف الأول للعام الحالى "المالية": 64.8 مليار جنيه حصيلة ضرائب السلع خلال النصف الأول للعام الحالى
كشفت وزارة المالية أن حصيلة الضرائب على السلع والخدمات ارتفعت بنحو 32.7 % لتسجل نحو 64.8 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو – يناير 2014/2015، وارتفعت حصيلة الضرائب على التجارة الدولية بنحو 11.4 % لتسجل نحو 11 مليار جنيه، كما ارتفعت حصيلة الضرائب على الممتلكات بننحو 4 % لتحقق نحو 11.5 مليار جنيه، وذلك فى ظل تحسن أداء النشاط الاقتصادى والجهود التى تتم فى رفع كفاءة التحصيل.

وأضافت وزارة المالية، فى تقريرها الشهرى لشهر فبراير، أن استمرار ارتفاع المصروفات نتيجة تطبيق عدد من البرامج الإجتماعية مثل الحد الأدنى للأجور، وعلاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين وكادر الأطباء وزيادة معاش الضمان الإجتماعى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات العامة لتطوير وتحديث البنية التحتية، لتسجل بذلك المصروفات نحو 14.5 % من الناتج المحلى لتصل إلى نحو 337 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
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