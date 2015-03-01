صلاح يواصل انطلاقته الصاروخية مع فيورنتينا ويسجل هدف الفوز على إنترميلان

واصل الدولي المصري محمد صلاح جناح نادي فيورنتينا الإيطالي تألقه مع فريقه منذ انتقاله في فترة الانتقالات الشتوية من تشيلسي على سبيل الإعارة، بعدما قاده للفوز على إنتر بتسجيله هدف المباراة الوحيد ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي.

ولم يخسر فيورنتينا منذ انضمام محمد صلاح للفريق في يناير الماضي، حيث خاض 4 مباريات تعادل في واحدة وكسب ثلاثة.

واشترك صلاح في الدقيقة 43 بعدما تعرض زميله السنغالي باباكار للإصابة، حيث بدأ اللقاء على مقاعد البدلاء، ونجح في إحراز هدف الفوز لفريقه بعد مرور 10 دقائق فقط من الشوط الثاني.

بهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده للنقطة 42 بالترتيب الخامس وتجمد إنتر عند 35 نقطة بالمركز الثامن.

وبات الهدف هو الثالث على التوالي لصلاح في الدوري الإيطالي، إذ أحرز أمام ساسولو، تورينو ثم إنتر.