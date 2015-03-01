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بالصور ..محافظ بنى سويف يتفقد أعمال القافلة الطبية بقرية "الفقيرة"

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تفقد المستشار محمد سليم محافظ بني سويف اليوم الأحد، أعمال القافلة الطبية التى نظمتها مديرية الصحة بقرية الفقيرة بمركز ببا شرق النيل، والتي شملت العديد من التخصصات الطبية المختلفة ومنها الجلدية، والمسالك البولية، الباطنة، القلب، الأطفال، حيث يتم تقديم الكشف والعلاج والتحاليل بالمجان للمواطنين من أبناء القرية وتوابعها.

المحافظ يداعب أحد أطفال القرية- 2015-02 - اليوم السابع
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المحافظ يداعب أحد أطفال القرية

وأشاد المحافظ خلال الزيارة بالدور الكبير الذي تلعبه هذه القوافل الطبية في تقديم خدماتها للمحرومين من أبناء المحافظة، خاصة أنها تضم العديد من التخصصات، وتلقى استجابة عالية نظرا للإقبال الشديد من جانب الأهالي، حيث توفر عليهم عناء الإنتقال وتكاليف السفر للعيادات الخاصة والمستشفيات المركزية في مدن المحافظة والقاهرة، مطالباً بتعميم هذه القوافل في كافة المناطق النائية من المحافظة، وخاصة بالقرى والمناطق التى تفتقر إلى تقديم تلك الخدمات بصورة متكاملة للتخفيف عن كاهل المواطنين.

المستشار سليم يحتضن الأطفال- 2015-02 - اليوم السابع
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المستشار سليم يحتضن الأطفال

من جهته أشار الدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة، إلى أن القافلة استقبلت أكثر من 1750 حالة تم فحصها، والكشف عليها من قبل أطباء القافلة، مشيرا إلى أنه تم عمل 11رسم قلب، و25 تحويل للمستشفيات العامة والمركزية، واستخراج 24 قرار علاج على نفقة الدولة، وإجراء 103 تحليل دم، و115 تحليل أمراض متوطنة ، و100 كشف مبكر، فضلًا عن تنظيم ندوة توعية بحضور 184 من الأهالي للتوعية الصحية بشأن التعامل مع بعض الأمراض، وخاصة فيما يتعلق بأمراض الأطفال.

ويصافح أحد الأهالى- 2015-02 - اليوم السابع
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ويصافح أحد الأهالى

كما قام المحافظ بتوزيع عدد 300 بطانية مقدمة من جمعية الأورمان على الأسر الفقيرة والحالات المحتاجة من أبناء القرية، وذلك بحضور اللواء أحمد زكي رأفت السكرتير العام والمحاسب محمود مغربي رئيس مدينة ببا والدكتور أحمد أنور وكيل وزارة الصحة.

ويحتضن أحد أهالى القرية - 2015-02 - اليوم السابع
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ويحتضن أحد أهالى القرية

المحافظ يصافح أحد أطباء القافلة الطبية - 2015-02 - اليوم السابع
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المحافظ يصافح أحد أطباء القافلة الطبية

ويتحدث لأطباء القافلة الطبية - 2015-02 - اليوم السابع
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ويتحدث لأطباء القافلة الطبية

المحافظ يستمع لشكوى أحد المرضى - 2015-02 - اليوم السابع
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المحافظ يستمع لشكوى أحد المرضى

ويوزع البطاطين على الأهالى - 2015-02 - اليوم السابع
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ويوزع البطاطين على الأهالى

ويتفقد إحدى سيارات العيادات المتنقلة - 2015-02 - اليوم السابع
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ويتفقد إحدى سيارات العيادات المتنقلة

ويعد الأهالى بحل مشاكلهم- 2015-02 - اليوم السابع
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ويعد الأهالى بحل مشاكلهم

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