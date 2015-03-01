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محافظ الوادى الجديد: حركة تغييرات شاملة لنواب المراكز ورؤساء القرى

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محافظ الوادى الجديد: حركة تغييرات شاملة لنواب المراكز ورؤساء القرى محافظ الوادى الجديد: حركة تغييرات شاملة لنواب المراكز ورؤساء القرى
قال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن المحافظة قد انتهت من إعداد كشوف حركة التغييرات المرتقبة لنواب المراكز ورؤساء القرى والوحدات المحلية.

وتتضمن إقالة وتعيين عدد كبير من رؤساء القرى وفقًا لتقارير الإنجاز الخاصة بكل رئيس قرية، والتى يجرى دراستها مع رؤساء المركز ومناقشة أسباب الإقالة والتعيين مع كل رئاسة مركز على حدة، واستطلاع تقارير الرقابة الإدارية والأمن الوطنى لرؤساء القرى الذين سيتم تعيينهم.

وأضاف أن هذه الحركة تتضمن الدفع بالوجوه الجديدة من ذوى الخبرات الإدارية، والقدرة على تحقيق خطط التنمية بالمحافظة، والقيادات الشابة، وذلك فى إطار توجهات المحافظة لضخ دماء جديدة للجهاز الإدارى، وتحسين مستوى الخدمة الإدارية بما تتطلبه إشتراطات المرحلة التى تعتمد على دفع عجلة التنمية على أرض المحافظة من خلال إنجاز الخطط الاستراتيجية للوادى الجديد .

كما صدق اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد اليوم الأحد، على القرار رقم 40 لسنة 2015 م، والخاص بتنفيذ حركة تغييرات محدودة تضمنت إقالة وتعيين عدد من الوظائف الإدارية بديوان عام المحافظة، حيث تم إقالة مدير الشئون القانونية من منصبه، وتم تعيين كمال ابراهيم عبد العزيز مدير عام للشئون القانونية بالمحافظة، ومحمد علم الدين أحمد مدير لمحطة تعبئة البوتاجاز، ومحمد رجب عبد الصمد مدير لمكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، وطارق أحمد محمود مديرًا لصندوق الخدمات والتنمية بالمحافظة، ومنصور شحات وهبة مديرًا لإدارة تحاليل تقارير الجهاز، وحسان بدوى مصطفى مدير لصندوق استصلاح الأراضى بالمحافظة، بديلًا لسعيد حسن محمد حداد والذى تم نقله لمجلس مدينة الخارجة .

ونص القرار فى مادته الثانية، على أن تلغى القرارات السابقة لهذا القرار الصادر فى هذا الشأن، ويعمل بهذا القرار إعتبارًا من اليوم الأحد.

وأكد محافظ الوادى الجديد، على أن حركة التنقلات التى تم اتخاذها، تأتى فى اطار تحسين مستوى آداء الجهاز الإدارى، وفقا لتقييم شامل خضع له كافة الذين تم تعيينهم فى الوظائف السابقة .
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