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مقاولو الصداقة الجديدة بأسوان يستقبلون وزير الإسكان بـ"زفة بلدى"

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مقاولو الصداقة الجديدة بأسوان يستقبلون وزير الإسكان بـ"زفة بلدى" مقاولو الصداقة الجديدة بأسوان يستقبلون وزير الإسكان بـ"زفة بلدى"
استقبل عدد من المقاولين العاملين بمشروع الإسكان بمحافظة أسوان "الصداقة الجديدة"، الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، بالمزمار والطبل البلدى، عقب وصوله اليوم الأحد، إلى مشروع الإسكان الاجتماعى بحى الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.

وطالب المقاولون من وزير الإسكان مهلة من أجل استكمال إنشاء المشروع بدون غرامات، خاصة وأن المدة المخصصة للتنفيذ قد انتهت فى شهر فبراير الماضى، بحجة أحداث العنف التى شهدتها أسوان بين "الهلايل" و"الدابودية"، والتى أثرت على سير العمل فى تلك الفترة.

وبالفعل استجاب الوزير لهم ومنحهم مهلة حتى 30 يونيو المقبل لاستكمال المشروع الذى يضم 1200 وحدة سكنية.

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