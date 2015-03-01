بالصور.. حى الجمرك بالإسكندرية يطبق منظومة "نظف حيك"

رفع القمامة والمخلفات من حى الجمرك

قام اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى الجمرك، وإدارة النظافة بالحى، والمكتب الفنى، بمتابعة أعمال النظافة وجمع القمامة لتطبيق منظومة "نظف حيك"، بجهود ومعدات أفراد الحى بنطاق حى الجمرك، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات.

من جهة أخرى، استمرت حملات رفع مخلفات المبانى بمركز ومدينة برج العرب، حيث قامت محافظة الإسكندرية من خلال المركز بحملة برئاسة اللواء هانى عبد المقصود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، لرفع مخلفات للمبانى بمدينة برج العرب.



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أثناء تنفيذ الحملة



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عمال الحى يساعدون الأهالى فى النظافة