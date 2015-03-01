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بالصور.. حى الجمرك بالإسكندرية يطبق منظومة "نظف حيك"

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قام اللواء أحمد أبو طالب، رئيس حى الجمرك، وإدارة النظافة بالحى، والمكتب الفنى، بمتابعة أعمال النظافة وجمع القمامة لتطبيق منظومة "نظف حيك"، بجهود ومعدات أفراد الحى بنطاق حى الجمرك، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة والمخلفات.
>رفع القمامة والمخلفات من حى الجمرك- 2015-01 - اليوم السابع
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رفع القمامة والمخلفات من حى الجمرك

من جهة أخرى، استمرت حملات رفع مخلفات المبانى بمركز ومدينة برج العرب، حيث قامت محافظة الإسكندرية من خلال المركز بحملة برئاسة اللواء هانى عبد المقصود، رئيس مركز ومدينة برج العرب، لرفع مخلفات للمبانى بمدينة برج العرب.

أثناء تنفيذ الحملة- 2015-01 - اليوم السابع
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أثناء تنفيذ الحملة

عمال الحى يساعدون الأهالى فى النظافة - 2015-01 - اليوم السابع
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عمال الحى يساعدون الأهالى فى النظافة

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