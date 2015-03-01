أمن أسوان: إرهابيون استهدفوا دورية أمنية بعبوة ناسفة فقتلوا مدنيين وأصابوا 6

كشفت التحريات الأولية حول انفجار قنبلة بجوار قسم أول أسوان، أن الانفجار كان بواسطة عبوة بدائية الصنع، زرعها مجهولون بجوار محول كهرباء عقب صلاة العشاء مباشرة، وأدت إلى مصرع اثنين بينهم سيدة وإصابة 6 آخرين تصادف مرورهم بجوار العبوة.

وتبين من التحريات أن العبوة كانت تستهدف دورية أمنية كانت مستعدة للخروج من قسم أول أسوان، وانفجرت العبوة قبل لحظات من وصول الدورية إلى المكان.

ويمشط خبراء المفرقعات الآن المنطقة بحثًا عن أى عبوات أخرى، وتم الاستعانة بـ7 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى والمتوفين إلى مشرحة أسوان العمومية.

مصرع وإصابة 3 فى انفجار قنبلة بالقرب من قسم أول أسوان